Reprodução/Instagram Camilly Victória está namorando a norte-americana Daze





Você leu em primeira mão aqui na coluna que Camilly Victória, filha mais velha de Carla Perez e Xanddy Harmonia, assumiu recentemente seu romance com outra mulher . A notícia, inclusive, abalou as estruturas da família lá nos Estados Unidos. E agora a gente também revela aqui em primeira mão a identidade da moça: Daze.







Decidimos trazer a identidade da nora de Carla e Xanddy pelo fato de Daze ser abertamente homossexual e não fazer questão de esconder sua relação com Camilly Victória, com quem faz interações bem românticas publicamente pela internet.

Ela mora em Austin, no Texas, e tem viajado com certa frequência a Orlando para encontrar a namorada. Camilly também tem cruzado bastante as fronteiras estaduais para estar perto de seu novo amor. Daze é muito reservada sobre sua vida pessoal e profissional, e por enquanto temos poucas informações a seu respeito.

Nas redes sociais, elas não escondem a paixão, e uma vive comentando explicitamente nas fotos da outra mensagens com trocas de elogios, declarações de amor e outras coisinhas bobas que todo casal apaixonado costuma fazer na internet para deixar evidente a relação.

Em janeiro, Daze publicou um carrossel de imagens em seu Instagram com foco em seu próprio rosto, e Camilly comentou: "Seu rosto", com vários sinais do símbolo matemático >, que na internet é uma indicação de elogio. E a nova nora de Carla Perez apenas respondeu: "Seu", seguido de um emoji de coração.

Em fevereiro, elas se encontraram em Austin e foram juntas a um evento. Camilly fez um book sozinha do look que usou na noite, e Daze comentou: "Mulher mais linda de preto". A filha da ex-loira do É o Tchan devolveu o elogio: "Não, é você, meu amor".

Daze postou uma sequência de fotos no mesmo cenário que Camilly e recebeu a seguinte mensagem em seu perfil: "Você é tão linda, meu amor". E a norte-americana retribuiu o elogio: "Não, você é mais bonita". Confira algumas publicações e repare nos comentários deixados pelas namoradas: