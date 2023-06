Reprodução/Instagram Camilly Victória é filha de Carla Perez e Xanddy Harmonia; cantora chocou família com informação sobre novo namoro





O clima pesou na mansão de Carla Perez e Xanddy Harmonia em Orlando, na Flórida, na última semana. Tudo porque Camilly Victória, primogênita do casal, decidiu assumir que está namorando uma mulher. A notícia caiu como uma bomba e abalou as estruturas da família. Quem mais se incomodou com a informação foi o ex-vocalista do Harmonia do Samba.







A coluna refletiu bastante antes de publicar esta notícia, porque sou contra tirar pessoas do armário. Mas neste caso, Camilly já se assumiu para a família, apresentou a namorada --com quem está há cinco meses-- e tem circulado com a moça tranquilamente por Orlando. Então, não se trata de revelar um relacionamento secreto, até porque a jovem de 21 anos já abriu o jogo para todos à sua volta.

As informações vieram de dentro do núcleo da família. E o ponto principal dessa discórdia é o fato de que todos ali são evangélicos. Xanddy não reagiu nada bem e ficou muito, digamos, decepcionado. Carla é quem tem tentado fazê-lo encarar a situação com naturalidade, mas até o momento ele ainda não deu o braço a torcer, e a relação com Camilly anda estremecida.

Como a jovem, que tem investido na carreira musical, chegou a ter uma relação sólida com um homem no passado, o rapper Red Rum --com quem namorou até março do ano passado--, Xanddy nunca desconfiou que sua filha pudesse se interessar por pessoas do mesmo gênero.



Fato é que Camilly mudou muito desde que seu namoro com o rapper chegou ao fim. Aumentou o número de tatuagens, tem se vestido com roupas mais exóticas e circulado com novos amigos. Carla já fez alertas nas redes sociais que não é muito fã do novo estilo da filha por meio de comentários nas postagens da jovem, mas frisa sempre seu amor.

Camilly havia iniciado seu trabalho artístico cantando músicas gospel. Mas há uns três anos decidiu migrar para o "secular" e vem investindo no R&B. Nas redes sociais, ela fez uma limpa nas publicações e arquivou todos os conteúdos ao lado de sua família e deixou poucas imagens e vídeos, mostrando alguns recortes de sua incursão pela música mesclado com momentos de lazer.

A coluna procurou Carla Perez para comentar o assunto, mas até a publicação deste texto a eterna loira do É o Tchan não respondeu. Atualizaremos caso ela ou alguém da família se manifeste.