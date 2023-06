Reprodução Andressa Urach em foto nas redes sociais





Andressa Urach voltou a trabalhar em boates. Na noite de sexta-feira (16), a personalidade da mídia afirmou pelo Instagram que estaria presente em um show na Gruta Azul neste sábado (17). Ex-marido da loira, Thiago Lopes afirmou no ano passado que o estabelecimento é um local de prostituição

"Eu avisei que eu mesmo contaria… estou voltando amanhã, sábado, para o @grutaazulclub.oficial. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá", disse ela, na postagem.

A situação, no entanto, soou curiosa para alguns seguidores da loira. "Fia ou você é da igreja ou da putaria. Os dois juntos não dá! Sem julgamentos, né? Só se decide", disse uma fã. "Mulher, como você é confusa, não sabe o que quer, você confunde seus seguidores, uma hora tá arrependida, depois volta para o mesmo caminho de novo", completou outra.

Vai e volta de Andressa Urach

Na semana passada, por exemplo, Andressa afirmou que se recusou a apresentar o concurso Miss Bumbum por questões religiosas.

"Esse momento é abrir mão de um valor bem simbólico, que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores", disse ela, na época. Já em 24 de maio, Urach também afirmou que encerraria sua conta no Only Fans.

"Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, disse Urach, em um vídeo postado no Instagram .

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.