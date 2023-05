Reprodução/Youtube A modelo contou que retornou a igreja mas mudou de instituição

Após passar um tempo afastada da igreja e sofrer prejuízos financeiros com doações feitas à Universal do Reino de Deus, Andressa Urach encontrou uma nova instituição. No Youtube, a ex-peoa disse que se sente renovada e teve uma reunião abençoada.

Em seu canal do Youtube, a ex-bailarina tem compartilhado sua rotina e nos últimos dias falou sobre a decisão de encontrar um novo local. Convidada pela mãe, Andressa conheceu uma igreja iniciante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

"Acabei de chegar da igreja, renovada. Foi uma reunião abençoada. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa. Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz depois de participar dessa reunião do pastor Gil, que veio de Uruguaiana para fazer essa reunião aqui", contou.

"O nome da igreja é Ponto de Fé e Amor, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo", completou.

A influenciadora admitiu o fanatismo religioso que enfrentou em sua antiga instituição, e assim decidiu buscar uma nova igreja. "Infelizmente eu fiquei cega por causa da religião. Hoje eu tenho uma dificuldade para lidar com essa questão da igreja, e acho que só o tempo vai curar todas as feridas que ficaram por causa da religião, mas o meu relacionamento com Deus continua", desabafou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko