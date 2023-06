Divulgação Dalton Vigh está no elenco de série da Prime Video





Após o fim de Poliana Moça, Dalton Vigh está com um novo trabalho engatilhado. O ator, que encerrou contrato com o SBT no final do ano passado com o encerramento da novelinha infanto-juvenil, participa do elenco da terceira temporada de Dom. A série original da Prime Video conta a história do bandido carioca Pedro Dom.





Na temporada, que será a última da série, Dalton vive um apresentador de telejornal. Toda a terceira fase já foi produzida e gravada. Já os episódios serão disponibilizados na plataforma a partir de 2024. As informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Em parceria com a Conspiração Filmes, a terceira temporada de Dom finalmente dará conclusão a história do fugitivo que tornou-se famoso no Rio de Janeiro por chefiar uma quadrilha de roubos de apartamento de luxo.

O projeto foi idealizado pelo cineasta Breno Silveira, que morreu no ano passado enquanto trabalhava em um set de filmagem . No entanto, apesar da ausência do profissional, a terceira parte de Dom já havia sido escrita pouco antes de sua morte.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.