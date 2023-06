Reprodução/Instagram Ator contou mais detalhes sobre o que lhe atrai em alguém

Na última quinta-feira (15), o ator Sérgio Marone, de 42 anos, "saiu do armário" e se declarou ecossexual. O artista ressaltou que o termo não tem a ver com a atração física, e sim que só consegue se interessar por pessoas que tem consciência ambiental.



Em uma entrevista ao portal Terra, o ator revelou que não consegue se interessar por mulheres que não apoiam a sustentabilidade. "Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta", afirmou.

O termo faz referência a pessoas que se identificam e mantém relação de amor genuíno, e não sexual, com o planeta. "De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas não, é sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona", explicou.

Além disso, o ator deixou claro o que faz com que ele perca o interesse. "Não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko