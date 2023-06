Divulgação Kelly Jorge quando desfilou pela antiga escola





Faltam oito meses para o início das celebrações de Carnaval, mas já tem ex-rainha de bateria reclamando de ter o tapete puxado. Dessa vez, Kelly Jorge, que veio a frente da Sereno de Campo Grande, disse nas redes sociais que foi retirada do cargo pelo próprio presidente porque ele recebeu uma oferta tentadora para vender a posição.





"Venho comunicar que não vou mais desfilar como rainha de bateria da Sereno de Campo Grande, em 2024, na Sapucaí, porque a diretoria decidiu vender o posto. Eu não posso mentir que estou chateada, sim", contou ela, que também é locutora da rádio O Dia, em um vídeo postado no Instagram.

Ela prosseguiu com indignação: "O presidente veio me procurar pessoalmente para me informar que no dia cinco ele teria recebido uma proposta financeira, segundo ele, irrecusável. Ele já teria assinado o contrato com a nova rainha de bateria".

Kelly Jorge afirma que tinha sido confirmada para 2024

No vídeo, a ex-rainha afirmou que foi abordada para continuar no posto logo após a escola ter vencido os desfiles da Série Prata, na Nova Intendente. Tal premiação dá direito a agremiação a participar do Grupo de Acesso no ano que vem, que acontece na Sapucaí.

"Afinal de contas, nos últimos cinco anos eu roí o osso. Me achei merecedora de estar na Sapucaí também, comendo dessa carne", comentou Kelly, no vídeo.

*Texto de Daniele Amorim

