Reprodução/Instagram Adriano Imperador





Ex-craque da Internazionale de Milão, Adriano Imperador deu trabalho para a produção da ESPN Internacional. Escalado para comentar a final da Champions League de seu ex-time, que disputa o título europeu contra o Manchester City neste sábado (10), o ex-jogador não apareceu no aeroporto para ir à Turquia, país-sede onde acontece o confronto.





A informação é do Jornal Extra, que ainda deu detalhes dos dias de esbórnia do ex-jogador . A equipe até tentou fazer contato com ex-craque horas antes do embarque, mas ele não apareceu ou deu justificativa sobre sua ausência.

No entanto, no dia anterior da viagem, Adriano foi visto em três festas diferentes no Rio de Janeiro junto de amigos. A publicação fez uma varredura nas redes sociais do jogador e o encontrou no quiosque do Naná, na Barra da Tijuca, na Prainha Beach Club, na Vila da Penha e em uma festa particiular no bairro de Vila Isabel.

Contratado para a função de comentarista na ESPN Internacional, Adriano se juntaria a outros ídolos do clube italiano. Ele jogou no clube entre os anos de 2000 a 2009 em três passagens diferentes e ganhou títulos como: a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e Serie A.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.