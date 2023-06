Reprodução Belo em set de Veronika





Participantes da Dança dos Famosos 2023, Belo engatilhou mais dois trabalhos na Globo após o fim da competição. Atualmente, o pagodeiro se prepara para viver o mesmo personagem em duas produções diferentes da emissora: Veronika, nova série da Globoplay, e na terceira temporada de Arcanjo Renegado.





As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Belo, inclusive, concilia as gravações de suas cenas na série, que acontecem no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, junto com os ensaios da competição.

O cantor também teve trabalho de atuação com a prepadora de elenco Isadora Ferrite e fez laboratório com policiais que atuam na região do Rio de Janeiro.

Veronika: nova série da Globoplay

Protagonizada por Roberta Rodrigues, a série conta a história da advogada Veronika que se envolve com o crime organizado. Além da atriz, Letícia Spiller, Juliana Araújo e Marcelo Serrado estão no elenco da nova produção.

Veronika foi apresentada durante o evento Rio2C, em abril deste ano, pela Globo e chamou a atenção por conta de seu impacto social. A produção possui um elenco majoritariamente preto e parte dos atores são reais policiais e ex-detentos.

"Representatividade não é da boca pra fora. É um projeto muito sério tanto na TV aberta quanto nos canais Globo e no Globoplay. Nosso grande público precisa ser visto e reconhecido. Enalteço a coragem e a confiança da Globo", falou o diretor-geral da série, Silvio Guindane, durante o evento.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.