Enquanto trata um câncer de intestino, a cantora Simony enfrenta uma tragédia famíliar: o primo da artista, Carlos Henrique Benelli, morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira (8) na cidade de Tabatinga (SP), interior de São Paulo.





"Eu estou arrasada. Estou a 380 km longe da minha família. Eu não os vejo por conta do tratamento contra o câncer. Faz muito tempo que eu não via o Cacá [Como Carlos é conhecido pela família]. Meus tios e avós dele faleceram de Covid-19 e agora isso. É chocante. Estou muito triste", falou a artista, em entrevista ao G1.

Simony ainda completou que não pode ir ao enterro justamente por conta do tratamento médico. Em agosto do ano passado, a cantora foi diagnosticada com câncer de intestino e, desde então, faz sessões de radioterapia --que dimuínuiem a imunidade dos pacientes.

O que dizem as autoridades sobre o caso

Procurados pelo G1, o Corpo de Bombeiro deu detalhes sobre o acidente que matou Carlos. De acordo com o órgão, o rapaz dirigia seu próprio carro que capotou em uma estrada vicinal na cidade de Tabatinga.

Ele, no entanto, chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

*Texto de Daniele Amorim

