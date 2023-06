Divulgação Juliana Paes no júri do Caldeirão





Sem contrato fixo com a Globo desde 2022, Juliana Paes deixará a antiga emissora de vez por conta de seu novo trabalho com a Netflix. Protagonista da novela Pedaço de Mim, a atriz sairá do júri do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, por estar envolvida com as gravações da produção da plataforma de streaming.





A informação foi publicada pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ainda de acordo com a nota, a Globo deverá fazer um rodízio de cantores e atores para o lugar vago de Juliana Paes. Alguns nomes já confirmados para as próximas gravações do Caldeirona são Tiago Iorc, Lexa e Lilia Cabral.

Na novela da Netflix, Juliana interpreta Liana . Casada com Tomás (Vladimir Brichta), a personagem tem o sonho de ser mãe. No entanto, no decorrer da trama, a mulher passa por acontecimentos trágicos que mudam suas perspectivas.

Além do casal de protagonista, Pedaço de Mim também é produzida por antigos funcionários fixos da Globo. Ângela Chaves, que escreveu Éramos Seis (2020), é a autora principal enquanto Maurício Farias é o diretor. O veterano ficou a frente dos trabalhos de Um Lugar ao Sol (2021).

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.