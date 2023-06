Reprodução/Globo/Instagram - 22.12.2022 Claudia Raia com Jô Soares e Alexandre Frota





Ex-marido de Claudia Raia, Alexandre Frota revelou que começou a se relacionar com a atriz quando ela ainda estava compretida com Jô Soares. O ex-deputado federal deu uma entrevista para o podcast Não é Nada Pessoal, do titular da coluna e o jornalista Arthur Pires, e falou do início do relacionamento dos dois.





Claudia e Frota se conheceram em 1985, quando desfilaram pela Beija-Flor no carnaval do Rio de Janeiro. "Falaram que a Eva ia ser a Claudia Raia, namorada do Jô Soares. E aí ficou aquela coisa porque pensei que tinha que conhecer".

Ele continua: "Aí tinha uma feijoada no Rio muito famosa chamada Feijoada do Amaral, que é tipo um pré-carnaval. E eu fui na parada já sabendo que eu ia ser o Adão. Quando cheguei dei de cara com a Claudia, vi e falei: 'irmão, essa mulher não vai ser mais do Jô, vai ser minha'".

Ou seja, mesmo com o Claudia Raia comprometida, Frota não se importou com o estado civil da atriz para cantá-la na cara dura. "Pensei nisso e fui para o ataque. Troquei uma ideia com ela e passaram alguns dias. A relação dos dois estava estremecida e eu resolvi perguntar onde ela estava. E ela estava gravando o programa do Jô. Eu entrei dentro do teatro e peguei ela pela mão na frente do Jô Soares. Lembro até hoje que ele ficou olhando para a minha cara", completou Frota.

A situação deu certo, e os dois se casaram no ano seguinte, em 1986, em uma cerimônia excêntrica na igreja da Calendária, no Rio de Janeiro. O relacionamento, no entanto, terminou três anos depois com um divórcio atribulado.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.