Reprodução/Globoplay Sob Pressão





Finalizada em 2021, Sob Pressão voltará em forma de um novo filme. A equipe da série produzida pela Globo trabalha em um roteiro para colocar a história do elenco nos cinemas novamente. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.





A jornalista ainda pontua que, mesmo com o encerramento de Sob Pressão, ainda há uma vontade de retornaram com uma continuação da série, que teve cinco temporadas até ser finalizada no ano passado.

No entanto, caso o filme de Sob Pressão aconteça, essa não será a primeira vez que a história dos médicos de um hospital público no Rio de Janeiro é contada nos cinemas.

Antes mesmo de se tornar um sucesso nas noites da Globo, a narrativa protagonizada por Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Júlio Andrade) tornou-se conhecida pelo público em 2016 com o lançamento do filme Sob Pressão baseado no livro A Rotina de Guerra de Um Médico Brasileiro, de Marcio Maranhão.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.