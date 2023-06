Reprodução Alexandre Frota confronta comentário de Wolf Maya sobre a polêmica tentativa de sexo













Alexandre Frota acrescentou mais um capítulo sobre a polêmica tentativa de sexo feita por Wolf Maya nos bastidores da novela Livre Pra Voar, gravada em 1984 em Poços de Caldas (MG). Após o ex-diretor da Globo vir a público omitir os fatos e dizer que o ator se tornou uma pessoa deplorável , o ex-deputado federal decidiu replicá-lo, o marcando diretamente na publicação.





"Em 84 eu era cara bonito, não entendi o nervosismo e agressividade do Wolf, eu só contei uma passagem entre nós dois rsrs, não falei em nenhum momento de assédio, em 84 não tinha essa, todos eram livres e a pegação era geral", escreveu em um post na sua conta do Instagram.

E prosseguiu: "Não vou usar as palavras que ele usou, eu não reclamei da atitude dele na época e nem agora. Vai viver Wolf, curtir a vida, fizemos muitas coisas juntos, só comentei essa, acho uma passagem interessante mas não critiquei ou reclamei. As palavras verdadeiras não são agradáveis de ouvir às vezes, ainda que faladas anos mais tarde", finalizou.





O burburinho diz respeito à revelação feita por Frota em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, divulgada com exclusividade pela coluna. Após expor que levou quase toda a equipe do folhetim para um puteiro , dessa vez, Alexandre confessou que Wolf Maya o encurralou em um quarto de hotel, vestindo apenas um roupão, e forçou uma tentativa de sexo ali mesmo.





Com a repercussão do fato, a história ganhou novos desdobramentos a partir do pronunciamento de Wolf nessa quinta (1º). "No passado o Alexandre Frota fez comigo os melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os novos de Brasília", pontuou em uma publicação que expõe o caso.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho