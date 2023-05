Reprodução/YouTube e Divulgação Alexandre Frota diz que Wolf Maya tentou transar com ele nos bastidores de novela





Galã nos anos 1980 e 1990, Alexandre Frota fez muita gente enlouquecer com sua beleza na juventude. E uma destas pessoas, segundo ele, foi o Wolf Maya. Em entrevista ao podcast, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, ele disse que o ex-diretor da Globo o encurralou em um quarto de hotel, vestindo apenas um roupão, e forçou uma tentativa de sexo ali mesmo.







"Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto. Fui no quarto dele", relatou o ator. A situação ocorreu mais precisamente em 1984, quando gravava a novela Livre Pra Voar, em Poços de Caldas (MG), que marcou sua estreia na Globo.

"O Wolf me chamou no quarto e veio com aquele papo: 'Tira a calça aí e o caramba'. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: 'Porra, Wolf, tá louco?'. E peguei e saí do quarto", relatou, aos risos, durante a entrevista.





Frota deu detalhes de como Wolf Maya estava quando ele entrou no quarto de seu ex-chefe. "Ele estava de roupão (risos). Ele vai ficar puto com isso", afirmou ele, rindo da possível reação do diretor. "Ele ficou pedindo para tirar a calça. Foi só essa vez e depois ficamos amigos", completou.

Depois desta tentativa frustrada de sexo do diretor com o ator, Alexandre Frota afirmou que eles fortaleceram a amizade depois deste episódio e trabalharam diversas vezes juntos novamente, mas que nunca o assunto foi tema das conversas que tiveram nos anos seguintes.



"Engraçado que depois disso eu fiz a novela, a gente estourou, fiz outros trabalhos [com o Wolf], e fiz o Blue Jeans [espetáculo teatral dirigido por Maya]. E ele nunca tocou no assunto comigo, tipo: 'Pô, tu lembra quando a gente estava fazendo Livre Pra Voar...'", comentou o ator.

Novela tensa nos bastidores

Livre Pra Voar foi exibida na faixa das seis da Globo e fechou com uma média surpreendente: 39 pontos no Ibope. Escrita por Walther Negrão e Alcides Nogueira, a trama teve medalhões no elenco, como Tony Ramos, Carla Camurati, Elias Gleizer, Laura Cardoso e Nívea Maria.

O estreante Alexandre Frota não se importou com isso e tocou o terror nos bastidores. Foi durante as gravações desta novela que ele fez quase toda a equipe da novela ir para um puteiro e passar a madrugada em festa.

"Pô, tu vai gravar novela em cidade do interior, isolada, todo mundo a primeira coisa que tenta descobrir é onde tem uma quadra pra jogar futebol, o puteiro e onde vende cocaína. Você sabe quem é o traficante da cidade, onde tem uma quadra pra jogar futebol de salão e o onde é o puteiro. Todo mundo sempre elege um bar pra ser o bar do pico todo", comentou ele durante a entrevista.