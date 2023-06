Reprodução/Instagram Mara Maravilha





Fora da televisão desde que saiu do SBT no começo deste ano, Mara Maravilha poderá volta frente às câmeras. A apresentadora negocia com a RedeTV! para ter um programa seu na faixa vespertina aos sábados. A informação é de Arthur Pires, colunista do programa Mulheres, da TV Gazeta.





De acordo com o jornalista, Mara teve a iniciativa de bater na porta da RedeTV! para oferecer esse novo projeto. No entanto, o a equipe comercial do canal abraçou a ideia ao ponto de se mobilizar para logo acontecer a estreia da apresentadora, como a definição do formato, horário do título e se haverá plateia.

Enquanto tais detalhes não são definidos, a apresentadora ainda não assinou nenhum contrato com a RedeTV!.

Jogo de empurra-empurra com o SBT

Mara Maravilha enfrentou uma saia-justa com o SBT na época de sua demissão. Em março deste ano, a apresentadora não respondia aos questionamentos dos jornalista acerca de sua estadia no canal de Silvio Santos e pedia que as solicitações fossem feitas à assessoria de imprensa da emissora.

A equipe de comunicação, por sua vez, quando era questionada sobre o assunto pedia que os mesmos repórteres se dirigissem a Mara para falar sobre sua estadia.

Fato é que Mara foi demitida. Mas ela não queria que isso seja noticiado desta forma. Tanto que resolveu agendar uma live em seu canal no YouTube para contar sua versão sobre o desligamento da emissora.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.