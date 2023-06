Reprodução/Instagram @camilaloures 18/05/2022 Camila Loures é expulsa de Uber e relata confusão: 'Desesperador'





A influencer digital Camila Loures foi condenada a pagar R$ 25 mil após ter exposto um motorista de Uber em suas redes sociais. No episódio, que aconteceu em maio de 2022, a produtora de contéudo pediu que o homem deixasse as janelas do carro fechadas, mas ele se recusou e a pediu que descesse do veículo. A medida era uma determinação da plataforma por conta da pandemia de Covid-19.





Após a situação, o motorista Marcos Ki Suk Lee entrou uma ação de danos morais contra a influencer. No início do processo, ele havia pedido R$ 100 mil de indenização , mas o montate foi diminuído para 25 mil após análise do juiz designado ao caso.

Advogada de Camila, Danielle Ferreira afirmou em nota ao G1 que irá recorrer: "Ela [Camila Loures] entende que mesmo que o motorista se sinta lesado, esse valor é desproporcional. No vídeo em questão, ela não difama a imagem do motorista, ela reclama da plataforma enquanto prestadora de serviço. Caso seja mantida a sentença, que seja dentro da proporcionalidade do caso", comentou.

Relembre o caso

Minutos depois do ocorrido com o motorista, Camila fez um desabafo nas redes sociais sobre a situação e, aos prantos, mostrou um print com seu nome e foto. "Eu nunca passei por isso antes", disse ela, em parte do vídeo que foi deletado posteriormente.

Na época, alguns internautas se indignaram com a postura da influencer pois o motorista estava cumprindo com uma determinação da plataforma. Por isso, a produtora de contéudo optou por apagar o vídeo horas depois da postagem.

"Na hora fiquei assustada, quando postei [o vídeo], logo vi que não era assim que se resolvia e apaguei os stories", disse a influenciadora.

Camila Loures foi expulsa de carro por motorista de aplicativo pic.twitter.com/BHpgGudrNg — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 18, 2022









*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.