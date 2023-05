Reprodução/Instagram O corpo do ator foi encontrado em um terreno na zona oeste do Rio de Janeiro





Jeff Machado foi vítima de estelionato do principal suspeito por sua morte. O ator da novela Reis sumiu em janeiro deste ano mas, nesta semana, a polícia encontrou seu corpo dentro de um baú enterrado em uma área concretada na região de Campo Grande, no Rio de Janeiro.





Amiga de infância do ator, Cintia Hilsendeger deu uma entrevista ao jornal O Globo e deu mais informações acerca do principal suspeito pela morte de Machado. Ela afirmou que, há quatro anos, o artista conheceu um homem que se apresentava como assistente de produção de televisão com a promessa de que o encaixaria em melhores papéis de novelas.

No entanto, para que isso acontecesse, Jeff deveria bonificá-lo com um montante. Ao todo, Cintia afirma que o amigo "investiu" R$ 20 mil na empreitada. Porém, conforme os meses foram se passando e ele não recebia nenhuma proposta de papel mais relevante, Machado acreditava que teria sido alvo de um golpe.

"O Jeff estava preocupado e chateado, achou que a pessoa era de confiança, mas disse que soube de pessoas que foram vítimas dessa mesma equipe. A gente acredita que a morte dele foi por conta disso, porque ele falou que ia colocar a boca no mundo. No fim, o Jeff pediu o dinheiro de volta e recebeu apenas R$ 2 mil. Ele não tinha noção de que eram estelionatos, porque ele achava que o cara estava apaixonadinho por ele", completou ela.

Enquanto as melhores chances na televisão não vinham, Cintia afirmava que Jeff era diariamente aconselhado pelo assistente a mudar sua aparência física para se encaixar melhor em alguns papéis.

"Ele falava que o Jeff tinha que emagrecer ou engordar. Toda vez ele pedia para o Jeff ter paciência, que o momento dele ia chegar. Falava para ele ficar calmo que tudo ia dar certo, que na próxima novela ele conseguiria. Eu falava para ele não acreditar nele", afirmou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.