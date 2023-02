Reprodução/Instagram Jeff Machado está desaparecido a 13 dias

Jeff Machado, ator da novela bíblica Reis, da Record, desapareceu em 27 de janeiro, no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. O sumiço foi notado pelos familiares após oito cachorros do próprio ator serem encontrados em situação de abandono. Hoje, já se somam 13 dias desde a última vez em que ele foi visto.



A família de Jeff estranhou as mensagens que estavam recebendo. Em 29 de janeiro, o filho de Maria das Dores Estevão Machado disse que viajaria para São Paulo para uma entrevista de emprego e ficaria na casa de uma amiga. Depois, ela estranhou o afastamento do filho, já que frequentemente se falavam por ligação e videochamada, e nas últimas semanas isso não havia ocorrido.



"Falou também que deixou o celular cair no vaso e, por isso, não estava conseguindo fazer chamada de vídeo. Tudo se justificando", relatou a mãe do ator.

Jeff mandou a última mensagem para mãe em 3 de fevereiro, dizendo que não poderia falar com ela. "Deixa ficar calmo aqui", escreveu ele. Após seis dias, em seu Instagram, o ator postou uma foto com a legenda "Recomeço. Gratidão!".

Jeff também publicou um Story ontem (9), preocupando mais ainda a família dizendo que "vai ficar em paz".

"Não estou bem e preciso ficar em paz. É difícil seguir lutando sozinho, sem apoio da família e desacreditado por todos. Eu tento, mas o vazio fica cada vez maior e eu preciso ficar em paz. Quero me desculpar com todos que envolvi direta e indiretamente nessa confusão. Quero pedir perdão de todo meu coração para ti, mãe. Eu te amo! Vou ficar em paz agora", dizia a mensagem deixada pelo ator em sua rede social.

Sem acreditar no post, uma prima de Jeff, Flávia Sá, deixou um comentário no Instagram do primo, duvidando de toda a situação.

"Julgamentos precipitados, Jeff jamais faria algo que deixasse os cachorros em situações ruins. Ele ama os filhos [cachorros] dele. E certamente algo precisa ser esclarecido. Estamos em prece, nosso primo tem um coração gigante, é amoroso e dedicado. Que consigamos notícias logo. Todos aqui aflitos e angustiados."

Jeff atuou na novela Reis, da Record. Na trama ele interpretou um soldado filisteu.

*Com a colaboração de Victória Rossi