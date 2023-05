Globo/Reprodução Ana Paula Campos no SP1

Apresentadora do Globo Rural por cinco anos, Ana Paula Campos foi efetivada de vez no rodízio de plantonistas do SP1 e SP2 --o jornal da Globo São Paulo que é exibido no horário do almoço e entre às novelas das seis e sete. A promoção da jornalista aconteceu logo após a demissão em massa de abril que afetou os profissionais da emissora carioca em diversas cidades brasileiras.







Ana Paula era titular do programa matinal quando o Globo Rural ainda era diário. Desde então, a jornalista entrou para o time de reportagem da TV Globo e Globonews com aparições em diferentes programas da casa.

A âncora também é substitituta direta de Roberto Kovalick no Hora Um. Então, ela também já foi vista na condução do jornalístico da madrugada quando o jornalista está de férias.

Relembre a demissão em massa da Globo

Em abril deste ano, a Globo promoveu uma demissão em massa no departamento de Jornalismo. Entre os nomes, foram desligados funcionários de grande expressão e notoriedade , como César Galvão, Marcelo Canellas e Giuliana Morrone.

Na época, o corte de cargos da emissora foi justificado pelo alto custo de manutenção dos salários de tais medalhões da casa.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.