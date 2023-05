Reprodução/Instagram O corpo d ator foi encontrado em um terreno na zona oeste do Rio de Janeiro

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo de Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado a dois metros de profundidade na Rua Itueira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Os restos mortais do ator estavam amarrados dentro do local e foram encontrados nesta segunda-feira (22). "O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora", disse o advogado Jairo Magalhães.

A identificação foi feita por meio de análises das digitais de Jeff, e sua família já foi informada sobre para realizar os trâmites burocráticos e levarem o corpo para Santa Catarina. Além disso, a polícia ainda não confirmou como o ator morreu ou possíveis motivações para o crime.



O ator estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, e sua família notou que havia algum problema quando oito cães ficaram abandonados e uma ONG entrou em contato. Posteriormente, sua mãe recebeu mensagens do filho, mas ressaltou que não eram parecidas com a forma como Jeff escrevia, acreditando que alguém estava se passando pelo filho.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko