Vizinha do Copacabana Palace, Narcisa Tamborindeguy quis acordar Lana Del Rey a qualquer custo na manhã deste sábado (27). A socialite usou um megafone e pediu que a cantora norte-americana aparecesse na janela de sua suíte para "cantar uma música" para os gays. A estrela está hospedada no Rio de Janeiro desde sexta-feira (26) pois se apresenta no Festival Mita hoje à noite.





"Lana Del Rey, onde está você? Venha ver seus fãs. Aqui que loucura!", gritou Narcisa em um megafone. O vídeo do momento curioso também foi publicado nas suas redes sociais.

Lana Del Rey está no Brasil desde sexta-feira para participar de dois shows no país. Enquanto ela se apresenta na edição do Rio de Janeiro do Festival Mita neste sábado (27), a cantora chega em São Paulo na próxima semana para repetir sua apresentação na versão paulista do evento.

Confira o vídeo de Narcisa nas redes sociais:

LANA DEL REY CANTA UMA MÚSICA PROS GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/TPfX9naYQw — Narcisa (@narcisa) May 27, 2023





*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.