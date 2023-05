Divulgação Eduardo Dellorusso e Thiago Theodoro comandam o podcast Me Conte Uma Fofoca





Fenômeno do streaming, o podcast Me Conte Uma Fofoca inicia uma empreitada ousada: transportar a audiência virtual para a plateia de um teatro. Se no início veio a dúvida do sucesso do projeto, bastou os idealizadores Eduardo Dellorusso e Thiago Theodoro divulgarem o início das vendas dos ingressos para terem a dimensão da popularidade do programa: todos as entradas foram vendidas em poucas horas.





Para se ter uma noção da dimensão que estes dois gigantes fazem no Spotify, vamos aos fatos: eles costumam superar a audiência de outros fenômenos na plataforma, como Natuza Nery --com o podcast O Assunto (com a chancela da Globo), Chico Felitti (que lançou outros projetos após o surto coletivo de A Mulher da Casa Abandonada) e Déia Freitas com as histórias do Não Inviabilize.

"Ficamos bem surpresos com a rapidez das vendas, porque como é um modelo novo ainda, com poucos podcasts explorando o formato ao vivo, a gente não tem muito panorama de quantas pessoas a gente conseguiria colocar no teatro, qual o valor as pessoas conseguiriam pagar. Foi uma surpresa vender rápido. Vendemos 400 lugares", disse Eduardo, conhecido pelos fãs como Duda por conta de seu antigo trabalho como DJ e drag queen.



A primeira edição acontece hoje mesmo, sábado (27), no Teatro Cásper Líbero, no coração da avenida Paulista. Não há mais ingressos disponíveis, porque tudo acabou em menos de 24 horas. Eles são a Beyoncé dos podcasts no Brasil.

Em sua primeira edição, o Me Conte Uma Fofoca terá dois blocos. No primeiro, eles contarão no palco algumas notícias surreais que ocorreram nos últimos dias, assim como fazem costumeiramente no streaming. Haverá um intervalo, com performances de duas drag queens: Natasha Princess (a princesa do bate cabelo) e DaCota Monteiro, participante do reality Queen Stars, da HBO Max.

"Nossa dinâmica do espetáculo vai começar com a gente se apresentando. Primeiro eu quero olhar na cara de todo mundo. Quero cumprimentar a galera, e vamos contar as fofocas da semana no primeiro bloco. No último bloco vamos receber alguns dos nossos ouvintes no palco para eles fofocarem com a gente. Estamos selecionando essas histórias. E no final a gente vai tirar foto com todo mundo que estiver lá, não será como a Virginia", comentou Edu, ironizando a mulher de Zé Felipe (figura constantemente citada em tom de deboche no programa).



Novas edições



A rapidez nas vendas dos ingressos já faz a dupla se mobilizar para novas edições e buscar espaços maiores para comportar mais ouvintes que ficaram de fora da estreia do programa ao vivo. "A gente já está pensando em uma próxima edição buscar um teatro de 800 lugares, dobrar o número", avisou Edu.

Outras cidades e Estados também estão no radar da dupla, que em breve anunciará as novidades aos ouvintes. "O momento é expandir o formato do podcast. Talvez levar ele pra uma estrutura maior, levar para outras cidades, outros Estados, ver outras pessoas. Fazer edições no RJ, BH..."

Sonho antigo

A ideia de levar o Me Conte Uma Fofoca partiu de Edu, na época em que ele estava à frente do Santíssima Trindade das Perucas, ainda antes da pandemia. Ele e seus antigos parceiros de podcast reservaram um teatro, marcaram a data do espetáculo para março de 2020, mas com a chegada da pandemia o projeto foi cancelado. E o programa chegou ao fim no início deste ano.

"O podcast acabou e eu comecei o Me Conte Uma Fofoca, mas a vontade continuou. Eu quero ver as pessoas que escutam o podcast, quero trocar o olhar, o abraço, trocar essa energia, ter essa proximidade, porque sei que tenho essa proximidade no dia a dia quando elas estão lavando a louça, no trânsito, ouvindo o podcast. Quero tocar nessas pessoas", avisou o apresentador.

Me Conte Uma Fofoca - Ao Vivo

Onde: Teatro Cásper Líbero - Avenida Paulista, 900, São Paulo (SP).

Quando: Sábado, 27 de maio, às 18h.

Quanto: Ingressos esgotados.