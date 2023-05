Globo/Reprodução Bárbara Reis e Talitha Morete no É de Casa





Protagonista de Terra e Paixão , Bárbara Reis ficou em uma saia-justa com Talitha Morete durante o É de Casa deste sábado (27). Vegetariana desde a pandemia, a atriz optou por cozinhar uma moqueca de banana-da-terra no programa da Globo enquanto falava sobre sua personagem na novela das nove. No entanto, a apresentadora da Globo 'se meteu' ao cozinhar um peixe como acompanhamento na sugestão que a atriz planejou.





"Me meti na sua receita e decidi fazer uma tilápia para combinar com a sua moqueca de banana da terra”, falou Talitha em determinado momento.

No andamento da receita, ela ainda insiste: "Enquanto você tá fazendo sua moqueca, eu vou fazer meu peixinho", falou, sabendo que a atriz não poderá experimentar sua sugestão.

"Eu adorei esse acompanhamento. Mas, para quem é vegetariano ou vegano, só a banana basta. Mas como o mundo é múltiplo...", falou Bárbara em determinado momento da receita, para justificar a "intromissão" da apresentadora.

Bárbara Reis é surpreendida por colegas de Terra e Paixão

Além de fazer a receita no programa matinal da Globo, Bárbara foi surpreendida por depoimentos de alguns colegas da novela das nove, como Cauã Reymond, Johnny Massaro e Paulo Lessa.

Os três interpretam personagem que correm atrás da protagonista Aline. "É um presente ter eles como colegas de cena", elogiou Bárbara, que também pode ser vista como a vilã Débora, de Todas as Flores.

A atriz ainda afirmou que, por se preocupar com seu bem estar durante as gravações da novela, prefere cozinhar sua própria comida para levá-la aos Estúdios Globo. Por isso, ela é tão ligada com gastronomia ao ponto de ter sugerido a execução de um prato durante sua entrevista no É de Casa.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.