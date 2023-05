Reprodução/Band Anne Lotterman durante apresentação do Faustão na Band





Co-apresentadora do Faustão da Band, Anne Lottermann está cotada para assumir um cargo no Jornalismo da emissora com o final do programa diário. Mesmo com a decisão do ex-Globo de encurtar sua passagem na emissora do Morumbi e sair às pressas no último dia 17, a loira foi bem avaliada no título ao ponto da direção desejar que ela fique.







Internamente, Anne é querida por todos da produção por conta de sua educação e elegância. Fontes dizem à coluna que basta a loira dizer sim para que sua mudança de área logo aconteça.

No entanto, vale lembrar que Anne saiu do Jornalismo da Globo em dezembro de 2021 para se aventurar na empreitada de Faustão na Band. Na época, a loira era responsável pela previsão do tempo em alguns jornalísticos da casa, como o Jornal Nacional e SP2. Porém, o fator de aumento salarial e mudança de ares fez com que ela aceitasse ao convite feito por Fausto Silva.

Relembre o fim do Faustão na Band

Em 18 de maio, Band confirmou o fim do programa Faustão na Band. Por meio de uma nota enviada à coluna, a emissora assegurou que a atração permanecerá na grade por mais algumas semanas e agora corre contra o tempo para ter uma solução rápida, barata e lucrativa para tapar o buraco deixado por Fausto Silva.

No comunicado, a emissora não fala de demissão e tampouco fecha as portas para que o apresentador possa ocupar outro espaço em sua grade, como a possibilidade de ter uma atração semanal. Mas o texto já veio em tom de despedida, o que reforçam as informações que nossas fontes nos forneceram, que apontam para a saída definitiva de Faustão da Band.

"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O "Faustão na Band", com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", diz a nota.

A informação da saída de Faustão da Band caiu como uma bomba nos bastidores. Funcionários foram pegos de surpresa e o clima na emissora é dos piores. Todos agora temem uma nova onda de demissões, provocada pelo rombo orçamentário que o apresentador causou nos caixas da empresa.

A baixa audiência, faturamento aquém do necessário para pagar as próprias contas e a crise criativa que atravessou a atração fizeram o Faustão na Band derreter em pouco tempo. O clima já não andava bom nos bastidores do programa desde o início do segundo semestre do ano passado, quando começaram a rolar as primeiras demissões.

Em dezembro, o elenco integral das bailarinas foi desligado. Mais produtores e diretores também perderam seus empregos. Os anunciantes começaram a debandar. E Faustão perdeu completamente o interesse em seguir comandando seu programa diário.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.