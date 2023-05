Divulgação Jornalista estará a frente do programa Economia Pra Você

Após 20 anos na Globo, Juliana Rosa foi para a Band e está prestes a estrear à frente de um programa inédito. A partir de 15 de junho, ela estará no comando do Economia Pra Você, da BandNews, no qual trará informações sobre economia e dará dicas de investimentos para aumentar a renda.



A jornalista discutirá sobre inflação, bolso, investimentos e muito mais, sempre acompanhada de especialistas ou autoridades para tratar sobre os temas.

O programa conta com um quadro chamado Seu Bolso, onde Juliana trará dicas sobre investimentos e melhores práticas financeiras aos telespectadores. Além disso, haverá um espaço para poderem tirar dúvidas, enviadas por meio da #EconomiaPraVoce.

Vale lembrar que a jornalista pegou os telespectadores de surpresa ao anunciar sua saída da Globo. Há mais de 20 anos no canal, Juliana deixou a empresa no ano passado e avisou a decisão por meio das redes sociais.

"Queridos seguidores e amigos: preparem-se porque lá vem textão! Depois de 20 anos na TV Globo, aceitei um novo desafio! Só tenho a agradecer por tantas histórias que vivi ali dentro. Me lembro quando cheguei na TV pela 1a vez, uma menina, aos 24 anos, cheia de sonhos, entrando naquela máquina chamada televisão", disse ela em uma parte do comunicado que publicou nas redes sociais.

A jornalista estava na Globo desde os 24 anos, quando foi contratada como editora do programa Conta Corrente, focado em economia. Com diversos trabalhos e anos de experiência, realizou diversos trabalhos, mas no fim optou pela sua saída.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko