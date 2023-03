Divulgação/Globo Atriz global, Barbara Reis compartilhou o drama que viveu após passar mal ao comer pizza congelada









A estrela da nova novela das 9 da Globo, Terra e Paixão, Barbara Reis dividiu com os seus seguidores que passou muito mal após comer pizza congelada comprada em um supermercado. A atriz deu entrada no hospital às 3h30 de domingo (12), com vômito e diarreia e precisou tomar soro às pressas. "Tão apetitosa e ordinária", a artista detalhou o drama que viveu no Twitter.

"Comi pizza de mercado. Tão apetitosa e ordinária. Passei a noite muito mal, tive vômito e diarreia. 3:30 da manhã fui pro hospital. Tomei soro. Agora é cuidar da alimentação. Porque a semana tá daquele jeito que gostamos. Muito trabalho e com muita saúde. Bom domingo a todos", escreveu na publicação.

Após compartilhar a situação na web, a artista recebeu mensagens acolhedoras e solícitas sobre sua condição. “Melhoras”, desejou um dos seguidores. Até o momento, Barbara não deu mais atualizações sobre seu estado de saúde.







Sucesso na novela Todas as Flores, da Globo, Barbara Reis irá estrear como Aline, uma professora de matemática e dona de propriedade rural em Terra e Paixão, nova produção de Walcyr Carrasco na emissora.

Além de muito teatro, Barbara consolidou sua carreira com inúmeros papéis na TV, o que a fez alcançar outro patamar de visibilidade. Fez “Velho Chico”, “Os Dias Era Assim”, “Falas Negras”, da TV Globo, “Impuros”, da Star+, “Jesus”, da Record TV, entre outros trabalhos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho