Fábio Porchat voltou atrás no seu posicionamento de ter defendido Leo Lins após o comediante ter um show de stand-up retirado do YouTube pela Justiça em razão da apresentação ter diversas piadas com temas preconceituosos. Anteriormente, o apresentador do GNT afirmou ser contra a proibição pois o colega de profissão tem o "direito de ofender".







No entanto, uma semana depois da alegação inicial em que fez uma série de tuítes onde se irritou com a proibição, Porchat voltou às redes nesta sexta-feira (26) para afirmar que se expressou errado.

"Eu tenho pensado bastante nos últimos dias depois das minhas postagens no Twitter. Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi totalmente as reações. Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada e com razão. Isso mexeu comigo", começou ele.

"Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover o humor que não causasse dor, que não machucasse. Sempre disse, e eu continuo dizendo, que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, é desnecessária. Ela atrasa o avanço social", acrescentou.

Por isso, o comediante decidiu fazer um novo registro nas redes sociais em que afirma que só é a favor da liberdade de expressão. "A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei. A liberdade de expressão não tira de você a responsabilidade do que você diz".

Ele também afirmou que também está sempre do lado dos grupos minoritários. "A gente sabe que a lei sozinha não muda cultura, não muda cenário. A mudança de verdade vem dos movimentos sociais, que precisam ser apoiados. Eu valorizo a opinião de cada um de vocês e podem contar comigo sempre. Vamos em frente".

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.