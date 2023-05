Divulgação/TV Globo | Divulgação/Record Barbara Reis tem papel de destaque em horári nobre em dois canais simultaneamente













Em um caso raríssimo na TV brasileira, talvez inédito, Barbara Reis conseguiu emplacar duas personagens de peso no horário nobre da Globo e da Record simultaneamente. Além de ser a protagonista de Terra e Paixão, novela de Walcyr Carrasco que tem elevado os índices da faixa na Globo, ela também tem um papel de destaque em Jesus (2018), atualmente em reexibição no mesmo período na emissora de Edir Macedo.





Ontem, este colunista que vos escreve levou um susto. Assim que terminou Terra e Paixão, corri para a Record com o objetivo de assistir ao reality A Grande Conquista. E eis que me deparo com Barbara Reis em cena na novela Jesus, que bate de frente com a inédita de Carrasco na líder de audiência.

Com a nova política de contratos por obra e também com a avalanche de reprises de novelas, é comum vermos o mesmo ator em diferentes emissoras no mesmo dia, porém em horários opostos. No caso de Barbara, além de fazer concorrência a si mesma, ela está na faixa nobre das duas maiores emissoras, e em papéis de muito destaque.

A atriz de 33 anos marcou sua estreia como protagonista em uma novela vivendo Aline, em Terra e Paixão. Personagem forte, sofredora e guerreira, a professora tem lidardo com a morte do marido Samuel (Ítalo Martins) e vem tomando decisões drásticas pensando no futuro de sua família. A artista também pode ser vista como a vilã Débora, em Todas as Flores, produção original do Globoplay.

Enquanto isso, no outro folhetim das 21h da Record, a moça vive a corajosa gladiadora Susana, personagem que trouxe muita adrenalina à trama e que teve que desenvolver habilidades para superar obstáculos.

Na produção de Paula Richard em 2018, a moça contou à imprensa que dispensou dublê em uma das cenas de maior destaque da trama. Após a personagem ficar órfã e se tornar escrava, ela consegue ganhar o suficiente com as lutas para comprar a sua liberdade.

Regra rígida na Globo

Em 2016, a Globo repetiu a regra – instaurada em 1990 e 2014 – de proibir os atores de contracenarem em duas produções da emissora ao mesmo tempo. Segundo a direção, a aparição dupla tiraria a credibilidade dos personagens das novelas e desgastaria o ator desnecessariamente.

No caso de Barbara, a "falha" não inviabiliza o sucesso da atriz nos folhetins brasileiros. Susana Vieira, por exemplo, bateu recorde e está no ar simultaneamente em seis novelas do Grupo Globo: Mulheres Apaixonadas, Mulheres de Areia, A Sucessora, Senhora do Destino, Bambolê e agora a famosa estreia Cândida em Terra e Paixão.

