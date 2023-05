Reprodução/Não é Nada Pessoal Daniel Adjuto revela bastidores da polêmica entrevista com Regina Duarte em conversa ao podcast Não É Nada Pessoal







Em maio de 2020, o CNN 360º exibiu uma entrevista exclusiva com a ex-Secretária da Cultura Regina Duarte. Na iminência de ser ou não demitida do cargo na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as falas da atriz repercutiram não só pelos posicionamentos incabíveis, mas pela postura vexatória. O jornalista Daniel Adjuto, que liderava a conversa, contou no podcast Não É Nada Pessoal, os bastidores da ocasião após a mulher surtar, tirar os fones e interromper a transmissão com o vídeo de Maitê Proença.





“Todo mundo [a equipe de Regina] estava falando ‘Encerra, encerra, encerra!’. Não estávamos mais no ar, no final da entrevista aparece uma mãozinha na câmera e veio um homem da equipe da Regina pra cima de mim. Então ela grita com ele: ‘Sai daqui agora! Eu não quero você aqui! Você não vai fazer nada!’. Estava um climão e, aparentemente, ele queria me bater.”, conta.

E prosseguiu: “Então ela controla a equipe, tanto que ela fala 'Vamos ali comer uma bolachinha de arroz e tomar uma água, um chá…’, e fomos eu, ela e a assessora dela para acalmar os ânimos. Depois ela fez as reclamações dela, as pontuações, eu fiz as minhas, e acabou por aí. Daí em diante a gente não conversou mais.”, finaliza.





O jornalista teve que lidar com as opiniões incabíveis da mulher conivente à Ditadura Militar, bem como, a insensibilidade da profissional com as mortes ocasionadas, até então, pela pandemia da covid-19.

"Foram 3 meses de tentativas para fazer a entrevista com ela porque ela estava naquela eminência de ser ou não demitida. Tinha muita crítica à ela na gestão da Secretaria de Cultura, que era o cargo que ela ocupava e, nesse tempo todo, eu queria falar sobre cultura, que é uma área que eu gosto muito”, contou.

Falas como “sempre houve tortura e que não quer arrastar um cemitério”, proferidas por Regina iustraram o noticiosos naquela tarde de quinta. A pauta sobre discutir as questões do setor cultural no Brasil foi inviabilizada pois. após ver o vídeo de Maitê Proença, solicitado pelo jornalístico, a ex-secretária alegou que a gravação era antiga e, assim, decidiu encerrar sua participação.

*Texto de Lívia Carvalho

