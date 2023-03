Reprodução/Instagram Fábio Porchat podem ter se separado Priscila Castelo Branco





O namoro de Fabio Porchat e Priscila Castello Branco aparentemente "subiu no telhado". Juntos desde o começo do ano, quando o comediante anunciou que havia se separado da produtora Nataly Mega, o casal não é mais visto nos mesmos locais. No último final de semana, a humorista não esteve presente no lançamento da nova peça do apresentador do GNT, que aconteceu no Teatro das Artes, em São Paulo.

A ausência da moça foi sentida pelos amigos de Fabio e pelas fontes da coluna, que chegaram a questionar a equipe do humorista se ela estaria no evento. No entanto, a porta-voz afirmou que não sabia se Porchat ainda estava comprometido.





No dia da estreia do novo espetáculo de Porchat , outras ausências foram sentidas: as de amigos famosos. Dani Calabresa e Rafael Portugal, que estavam na lista de convidados, não compareceram. Somente Miá Mello, parceira de longa data do funcionário da Globo, foi prestigiá-lo.

E os rumores sobre o fim do romance ganharam força quando os amigos se deram conta de que Fabio e Priscila passaram o feriado de Carnaval separados. Enquanto o humorista estava no Zimbabwe e fez registros da viagem no Instagram, Priscila curtiu folia em São Paulo em alguns blocos de rua. Ela, inclusive, chegou a fazer um publipost na mesma rede social. Confira as publicações:

















Fabio Porchat optou por fim de casamento após decisão sobre paternidade

Após cinco anos de casamento, Fabio e Nataly anunciaram a separação nas redes sociais. O humorista revelou que, enquanto a produtora tem vontade de ser mãe, ele não tem os mesmos planos para o futuro.

"Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fabio Porchat como ator principal", comentou ele, em parte da publicação.

*Texto de Daniele Amorim

