Reprodução/Record Fala problemática do primeiro eliminado do reality show gerou revolta nas redes sociais

Na madrugada desta sexta-feira (26), ao participar do programa O Grande React, Bruno Camargo reagiu a uma briga que protagonizou quando estava confinado em A Grande Conquista. Para piorar ainda mais sua situação, o ex-bombeiro da Eliana disse que poderia ter dito mais coisas a Thiago Servo e foi acusado de homofobia.





No momento, o influenciador chegou gritando com o colega de reality show sobre suas atitudes na casa. "Você só dorme o dia inteiro. Nem uma louça você lava aqui. Você é um preguiçoso, tá ligado. Não vem dá desculpinha de TDAH, não", disse.

No mesmo instante começou uma gritaria na casa, deixando claro o descontentamento com a fala de Bruno sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividadede de Thiago. "Para mim, sua opinião não vale nada. E eu não vou dormir hoje por causa da sua opinião", respondeu.

Entretanto, nas redes sociais não se falava de outra coisa a não ser dos péssimos comentários vindos do bombeiro. Na esperança de que ele se retratasse pela situação causada, o programa O Grande React exibiu o momento para que ele reagisse.

Quando questionado sobre onde teria errado naquele momento, Bruno prontamente disse que faltou mais algumas palavras. "Cara, você é um puta de um viado, falar pra ele assim. Acho que eu falaria isso, no bom sentido da história. Um xingasso mesmo assim sabe. Um cara ruim", falou.

Já o apresentador Lucas Maciel tentou mostrar que ele estava errado. "Ainda bem que você não falou, né? Porque ai não é xingamento e você ia sair com a porcentagem bem menor né. Que bom que foi assim", rebateu.

Por fim, Bruno respondeu que é isso e tem que se policiar um pouco mais. "Mas é, pelo contrário, eu não tenho preconceito algum. Comecei minha carreira trabalhando para o público GLS, então pra mim isso ai não vende muito", relatou.

A brincadeira com a sigla e suas falas, mesmo após ser duramente criticado por citar o transtorno de Thiago, causaram mais revolta nas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko