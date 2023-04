Reprodução Betty Faria criticou postura de Bruno Gagliasso nas redes sociais





Um novo capítulo da suposta rusga entre Patrícia Poeta e Manoel Soares criou até uma saia-justa entre Betty Faria e Bruno Gagliasso. Após defender a apresentadora da Globo das críticas por sua postura ao lado do colega de trabalho , a eterna Tieta se irritou pelo marido de Giovanna Ewbank lhe ter comparado com Regina Duarte --a ex-atriz da Globo é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia. É uma campanha contra Patricia Poeta, uma profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho. Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata!", disparou Betty Faria, ao comentar em uma notícia de quando Manoel revelou no Encontro que seus filhos tem sido hostilizados na escola após boatos a respeito do seu comportamento fora das câmeras terem surgido.

"Voltei só para fazer uma perguntinha: Vem aí uma nova Regina Duarte?", criticou Bruno Gagliasso no Twitter neste sábado (15), em relação as falas da veterana na rede social.

Betty, por sua vez, fez questão de comentar a fala do colega com uma postagem neste domingo (16) na mesma rede social. "Bruno, você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo por que dei uma opinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária . Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quado fala algo que desagrada. Atenção!", pediu ela.

Confira as publicações:

Bruno vc não me conhece.Admiro vc por tudo, mas não seja injusto comigo por que dei umaopinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária.Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quado fala algo que desagrada.Atenção! https://t.co/fy54sjFueL — Betty Faria (@BettyFaria) April 16, 2023

Voltei só para fazer uma perguntinha:



Vem aí uma nova Regina Duarte? https://t.co/UYl1Gwc9hN



Beth Duarte ou Regina Farias? — Bruno Gagliasso 🌊 (@brunogagliasso) April 16, 2023

*Texto de Daniele Amorim

