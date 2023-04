Reprodução MC Sabrina em foto de divulgação nas redes sociais





O desaparecimento de MC Sabrina tem deixado famosas do mundo da música preocupadas ao ponto da hashtag #FreeMCSabrina ter entrado no trending topics do Twitter nos últimos dias. A confusão começou após Pocah revelar na mesma plataforma digital que tentou contato com a funkeira há algumas meses para uma parceria musical, mas não recebeu nenhuma resposta.

"Há anos mando mensagem pra MC Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de cárcere privado, depressão e até estado vegetativo.Uma das pioneiras do nosso funk desaparece e ninguém está falando nada. Por quê?", questionou a participante do BBB21, nas redes sociais.

Lexa também endossou a campanha: "Ela é uma grande percursora do Funk melody! Escutei tanto quando eu era criança, por onde ela anda?", perguntou.

Preocupada com MC Sabrina, Pocah revelou que tem conversado com a vereadora e criadora do Furacão 2000, Verônica Costa, sobre o paradeiro da funkeira.

Polícia encontra MC Sabrina e abre inquérito sobre acusações

Ex-marido da funkeira, DJ Junior da Providência revelou no Instagram que tem recebido ameaças do madrastro de MC Sabrina após ter contado em um podcast que ela tem sido vítima de cárcere privado pela própria família.

"Fiz um boletim de ocorrência porque o que acontecer comigo, com a família, vai cair na conta dele", contou o músico.

Por conta das declarações do DJ, Verônica Costa fez um vídeo ao lado de uma delegada. A agente do Estado afirmou a política foi até a casa de MC Sabrina para averiguar como ela está.

"A gente entrou em contato com a delegacia de mulheres aqui do centro do Rio de Janeiro e eles imediatamente foram com uma viatura na casa da Sabrina pra constatar se era verídica ou não essa denúncia. E trouxemos não só ela, mas a mãe e o padastro, e instauramos um inquérito policial de imediato para podermos apurar efetivamnete tudo que está acontecendo. Se ela realmente tá sendo uma vítima de violência doméstica ou algum outro tipo de necessidade", contou a delegada identificada como Gabriela.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.