Além de Patrícia e Manoel: veja os apresentadores que não se suportam

Christina Rocha e Clodovil

De gênio incontrolável, o apresentador sempre teve conflito com as parceiras de TV, a começar por Marília Gabriela no TV Mulher, na Globo, no início dos anos 1980. Na TV Gazeta, ele implicava toda hora com Christina, que tentava levar a situação com bom humor. No entanto, a parceria não deu certo e o programa chegou ao fim. Em uma das ocasiões, de acordo com a apresentadora Mamma Bruschetta, Clodovil chegou a corrigir uma palavra dita pela apresentadora no ar, o que a deixou irritada com o comportamento do colega.