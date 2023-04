Reprodução Marília Mendonça e Murilo Huff em foto nas redes sociais





Ex-namorado de Marília Mendonça e pai do único filho da artista, Murilo Huff foi quem avisou aos advogados da cantora sobre o vazamento das imagens da necropsia da cantora sertaneja. Em dezembro de 2021, o avião que levava a artista e mais outros quatro ocupantes, como seu produtor Henrique Ribeiro, o tio Abiceli Dias e os pilotos, caiu na cidade de Piedade de Carantiga, em Minas Gerais.





"Quem me passou essa informação foi o próprio Murilo, ele me liga, muito abalado, de não acreditar. Tanto ele, quanto eu, a gente não conseguiu ver as imagens. As pessoas próximas [da Marília que viram [as imagens] confirmaram se tratar do documento oficial, inclusive, com logomarca da Polícia Civil do Estado de Minas", afirmou o advogado Robson Cunha, em entrevista ao Balanço Geral de sábado (14).

O funcionário acrescentou sobre como está a investigação da polícia acerca de quem foi o responsável pelo vazamento :

"A partir daí, a gente desenvolve todo um trabalho de fato de entender o que estava acontecendo. Entrei em contato com o pessoal lá de Minas Gerais, eles já estavam cientes, estavam tentando averiguar, fato é que até agora a gente não teve nenhuma resposta oficial com relação a essa responsabilidade", completou.

Entenda o caso

Nos últimos dias, fotos da necropsia de Marília Mendonça foram vazadas nas redes sociais. Por isso, diversos famosos se prontificaram em uma corrente do bem em que publicaram imagens ao lado da artista em cima do palco.

"Não respeitam a memória , não respeitam a dor da família. Não compartilhem isso, é crime, não deem Ibope para criminoso. Você vai estar cometendo um crime também", pediu a mãe de Marília, Ruth Dias, após as primeiras notícias sobre o vazamento.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.