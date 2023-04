Reprodução Breno Silveira em entrevista no Conversa com Bial; diretor de Dom morreu em maio de 2022





Meses depois de concluir as gravações da segunda temporada de Dom, Breno Silveira morreu aos 58 anos em maio de 2022. O diretor da série da Prime Video foi o grande idelizador da história de Pedro Dom na plataforma de streaming e fez questão de deixar sua marca no título com todo o esboço da terceira parte mesmo sem saber que se despediria do mundo.





"A gente tinha terminado todas as gravações da segunda temporada e quase a montagem dos episódios. Estávamos quase entregando a parte 2 e ele já tinha escrito toda a temporada três", disse Malu Miranda, head de originais da Amazon no Brasil, sobre a época do falecimento do diretor em entrevista à coluna. Breno sofreu um infarto durante as filmagens do filme inédito Dona Vitória, em Pernambuco.

Com o lançamento da segunda temporada de Dom, que aconteceu no mês passado na Prime Video, os atores relembraram a presença de Breno --que era constante nos bastidores da série.

"Para mim, foi um presente ele confiar essa história a mim e ter essa oportunidade de trabalhar com ele. Estar lá, sentir a energia no set e todo o entusiasmo que ele tinha. É uma perda para todo o cenário nacional. E a terceira temporada, quando vir, a gente vai estar honrando e colocando toda a energia que o Breno colocava também", contou Isabella Santoni, no mesmo bate-papo. Na trama, ela intepreta Viviane, uma das mulheres que faz parte do bando de Pedro Dom.

"Gravamos a primeira e segunda e estávamos bastante preparados para a terceira. Apesar de sempre ser algo desafior porque é um projeto dele. Mas acredito que ele ficaria feliz", completou Raquel Villar, que vive Jasmin, o par romântico de Dom.

Presente em tudo e a todo lugar

Na segunda temporada de Dom, os personagens passeiam por diversas regiões do Brasil para contarem a história do protagonista. Em uma dessas passagens, o principal fica alguns meses preso no Espírito Santo --em que as gravações aconteceram no Uruguai.

Já na parte do flashback da vida do pai de Dom, Victor (Flávio Tolezani), o público acompanha a saga do policial em um missão em meados dos anos 1980 pela Amazônia em busca de uma quadrilha de tráfico de drogas.

E, mesmo com a distância das locações, Breno dava um jeito para estar completamente absorto na dinâmica de trabalho da série.

"Ele dirigiu a segunda temporada inteira porque ele era bem fominha. Fazia questão de estar presente no máximo de lugares ao mesmo tempo. Além de ser produtor, show-runner, roteirista, diretor... Mas além de ser um cara muito apaixonado pelo que ele fazia, eu sentia que essa história era muito especial para ele por tantos anos em que desenvolveu o projeto", contou Gabriel Leone, que vive Dom.

"Agora sim estamos fazendo a terceira temporada sem ele presente fisicamente, mas com ele muito presente no set. De alguma forma, ele deixou a gente muito preparado para concluir essa história que era tão especial para ele", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.