Reprodução/Instagram Patrícia Poeta tem se protegido de ler comentários ofensivos nas redes sociais





Deprimida e bastante abalada com todas as críticas que vem recebendo nas últimas semanas, Patrícia Poeta decidiu se afastar das redes sociais para se poupar da leitura dos comentários agressivos que vem recebendo desde que atropelou e destratou Manoel Soares ao vivo no Encontro. Além disso, ela também decidiu restringir os comentários em sua página no Instagram para evitar a onda de ódio.







Fontes da coluna relataram que Patrícia mudou seu comportamento até mesmo dentro da Globo. Ela, que sempre teve uma boa interação com a produção do matinal e é considerada pelos amigos como um "doce de pessoa", não tem conseguido distribuir sorrisos fáceis pelos corredores da emissora.

A avaliação que os colegas de trabalho de Patrícia fizeram, e compartilharam com este colunista que vos fala, é que desta vez a pancada foi forte. E desta vez ela desmorou de verdade. Porque as críticas não se restringiram a pessoas desconhecidas. Ela viu pessoas relevantes da comunicação e diversas vozes potentes da militância preta a criticarem publicamente. Isso atingiu em cheio seu ego.

Na semana passada, Patrícia até tentou fingir que o erro cometido com Manoel Soares era uma situação casual de um programa ao vivo. Ouviu a orientação de seus superiores de que deveria tratar o caso na base do bom humor e até mesmo vender uma imagem de que é uma pessoa naturalmente "atrapalhada", e fazer o público encarar seus erros como simples gafes, para desviar o julgamento massivo que vem recebendo. Mas não colou.

Sua ida à praia do Rio de Janeiro, sozinha, à noite , completamente sem segurança, também não foi uma boa estratégia para tentar conquistar a compaixão do público. O "flagra" foi considerado algo armado. E novamente ela sentiu o calor da internet e dos críticos.



Diante de tantas frustrações em suas tentativas de reverter o cenário, Patrícia decidiu se silenciar. E começou pelas redes sociais. Ela não posta mais Stories há dias, buscou ajuda da família para se proteger, restringiu os comentários de estranhos em seu perfil no Instagram e foi orientada por sua equipe a não olhar o Twitter, rede social em que mais recebeu críticas.

Nesta semana, ela também mudou completamente sua postura no Encontro. Aumentou sua interação com Manoel Soares, mas parou de fazer brincadeiras e comentários "engraçados", e passou a cumprir com rigor as pautas, tentando trazer o colega cada vez mais para as pautas.

Patrícia não pensa em jogar a toalha. Mas a produção do Encontro estranhou sua mudança repentina de comportamento. Nossas fontes relataram que ela nunca foi vista tão "sem brilho" nos bastidores como atualmente. Mas estão dando tempo ao tempo para que ela se recupere.