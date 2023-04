Foto: Reprodução/Instagram Mc Carol reclamou de caloteiros em postagem no Twitter





MC Carol revelou nesta sexta-feira (14) que entrou na Justiça para receber o cachê de um show feito em 2021 no Rio de Janeiro. Na época, a funkeira pediu o montante de R$ 7 mil e chegou a assinar um contrato que reforçava tal acordo. No entanto, até hoje, ela não ganhou quantia. Em desabafo aos seus seguidores no Twitter, a artista falou que vai recorrer a macumba para reaver o dinheiro. "Ninguém morre me devendo", afirmou.





A artista também postou prints de conversa com os contrantes. "Pessoal, ano retrasado fiz um show no Rio de Janeiro pra dois playboys filhos das puta, de nome Lucas Emanuel Reis Tavares e Alexander Antônio Nascimento Marques, que me passaram um pix falso de 7 mil reais no dia do evento! Tentamos conversar e eles simplesmente falaram que não iam resolver mesmo tento contrato assinado!".

MC Carol ainda revelou que tem sofrido com entraves na Justiça para conseguir seu dinheiro: "Entramos na justiça e ela alega que não pode intima-los porque não existe o endereço do contrato! O que a justiça dos brancos não resolve, a macumba vai resolver! Ninguém morre me devendo", pontuou.

Por fim, a funkeira ainda reclamou da reação do contratante ao saber do embróglio na Justiça: "A pessoa passa um pix falso e diz 'Eu acho interessante a medida judicia' Típico branco ladrão, safado, com a certeza da impunidade!", finalizou.

Confira a sequência de tuítes:

Pessoal ano retrasado fiz um show no Rj pra 2 playboys filhos das puta, de nome Lucas Emanuel Reis Tavares e Alexander Antônio Nascimento Marques , que me passaram um pix falso, de 7 mil reais, no dia do evento! Tentamos conversar e eles simplesmente falaram que não iam resolver — MC Carol (@mc_caroloficial) April 14, 2023





