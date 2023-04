Reprodução|Instagram Cantor é internado após misturar remédio e álcool

O cantor Fernando Zor, de 28 anos, contou em seu perfil do Instagram que ficou internado no hospital por seis dias após uma crise de ansiedade. Durante uma viagem no Canadá, ele passou mal após misturar um remédio com bebida alcoólica.

Após se afastar das redes sociais, o sertanejo publicou um vídeo contando sobre a situação e aproveitou para tranquilizar os fãs preocupados com o seu sumiço. "Fiquei alguns dias afastado das redes sociais me recuperando de um episódio pelo qual passei, decorrente de um uso indevido excessivo e excessivo de um remédio para dormir com bebida alcoólica", explicou.

Mesmo consumindo um medicamento com contraindicações, o cantor ingeriu bebida alcoólica durante uma escala nos Estados Unidos, o que desencadeou uma crise de ansiedade forte.

Com isso, sua família o trouxe de volta para o Brasil, onde aproveitou para fazer um check-up completo. Fernando confirmou que está bem, mas precisará seguir o tratamento para retornar aos palcos.

Por fim, o músico ainda alertou seus seguidores sobre o uso indiscriminado de remédios e como podem se tornar um vídeo. "Sei que às vezes é receitado, mas ele se torna um vício. Eu também estava tomando o remédio durante o dia, estava virando uma coisa. O remédio é uma droga, você acaba viciando", relata.