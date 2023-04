Reprodução|Instagram Ator expulso de novela da Globo é contrato pela Netflix para atuar em série de comédia

Taumaturgo Ferreira será um dos protagonistas da nova série de comédia de Leandro Hassum na Netflix. Junto a nomes como Jefferson Schroeder, Luciana Paes, Babu Carreira, Digão Ribeiro, Cauê Campos e Josie Antello, o ator retorna às telas após mais de 13 anos sem atuar em novelas.



Na trama, que recebeu o título de B.O, Hassum viverá um delegado atrapalhado no Rio de Janeiro junto a seus colegas. Entre eles está o veterano Taumaturgo.

Em 1993, Ferreira interpretou Jose Venâncio Inocêncio, mais conhecido como Zé Venâncio, na novela Renascer da Globo, mas foi expulso do elenco após enfrentar problemas com Bendito Ruy Barbosa, autor da novela.

"Foi a novela que me cancelou. Fui cancelado porque me expulsaram de 'Renascer' no capítulo 50. Na hora eu não liguei porque tinha feito a novela com o máximo de dedicação. Engraçado que quando fui escalado, um astrólogo amigo meu disse que eu ia fazer um trabalho polêmico, só que achei que seria uma polêmica boa", afirmou ele em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Após esse episódio, Taumaturgo afirma que demorou muito tempo para passar seu cancelamento, e isso foi o caos da sua vida, ficando seis anos na geladeira. "Ótimo que depois pude dar a volta por cima. Voltei em 'O cravo e a rosa' e depois fiz 'Celebridade', as duas [novelas] grandes sucessos", ressaltou.

Agora, o ator retorna para a série brasileira "B.O", prevista para ser lançada ainda em 2023, e os fãs aguardam para rever Taumaturgo nas telas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.