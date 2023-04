Reprodução/Youtube Caique Aguiar foi entrevistado no podcast Não É Nada Pessoal









Caique Aguiar expôs momentos bem íntimos da vida profissional em conversa ao podcast Não É Nada Pessoal. O ator detalhou episódios de assédio e que recebeu propostas de trabalho em troca da sexo. "Dinheiro vivo ali na hora", confessou. "Já falaram: 'Vamos ali no banheiro só para você encostar e eu te dou [o dinheiro]. E eu falei: 'Obrigado, irmão, agradeço o carinho'. Não julgo, mas não, obrigado", contou.





O ex-Fazenda revelou que, diante das tentativas para conseguir um papel na atuação, pessoas famosas e importantes no meio artístico chegaram a lhe oferecer de R$ 2 mil a R$ 150 mil apenas para "jantar e ir ao apartamento".

"Dentro do SBT não houve [proposta de ] teste do sofá, mas teve propostas de gente conhecida. Chega a assessora do empresário e fala: 'Ele está maluco para te conhecer, se você for ali com fulano você pode conseguir alguma coisa que você quer'", explicou.





Aguiar conta que recebe diversos elogios e cantadas, tanto de homens quanto mulheres, e que as aceita com tranquilidade, ao menos quando há má intenção.

"Eu tenho que agradecer porque, querendo ou não, a pessoa elogia porque ela admira. Quando estão com maldade, a gente percebe, não é bobo. Deus sempre foi maravilhoso comigo, sempre abrindo muitas portas de forma honesta, mas já chegou muita coisa para mim", afirmou o modelo de 28 anos.

E reforçou: "O dinheiro não vale qualquer coisa, eu prefiro ter a minha integridade, viver na minha humildade, não sou rico, poderia ser, mas não vale deitar a cabeça no travesseiro, olhar para a minha noiva, saber que ela está tranquila... Se eu quisesse fazer alguma coisa, primeiro que eu estaria solteiro", disse.

Integrante de A Fazenda 10, da Record, recentemente Caique estreou seu perfil na Privacy com cliques quentes na maior plataforma de venda de conteúdos da América Latina.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho