Reprodução|Facebook e Instagram Bela Bracarense é a assessora de Larissa Santos, participante do BBB 23

Mais uma vez, Larrisa Santos citou sua assessora no BBB 23 durante o Jogo da Discórdia de ontem (10). Desde que retornou ao reality show da Globo ela se mostrou impressionada por ter uma equipe trabalhando para ela, e transformou sua funcionária em uma personagem invisível dentro do jogo. Entretanto, o que mais intriga o público, é que a profissional veio da Itália ao Brasil e trabalha de graça para a participante. Sim, ela não recebe nenhum salário para isso!











Pelo menos é isso que Larissa tem dito dentro do BBB 23, que a profissional que a acompanhou nos poucos dias em que esteve fora do confinamento e que tem cuidado de sua imagem fora do reality show não ganha um centavo para executar o trabalho.

Mas afinal, quem é a tal da assessora? A coluna te conta agora que a profissional que trabalha para Larissa se chama Bela Bracarense, e largou o Brasil para viver na Itália em março de 2022.

A jornalista, que atua no ramo de comunicação e marketing há sete anos, morava na Itália há quase um ano quando retornou ao Brasil exclusivamente para assessorar Larissa. Bela e seu namorado, Igor, se mudaram de forma repentina após diversos familiares da jornalista irem para o país.

Ao fim dos trâmites de seu pedido de cidadania italiana, Bela recebeu uma permissão para morar no país e, em busca de novas experiências, culturas e oportunidades de vida, se mudou junto com o namorado.

Em um vídeo em seu YouTube, publicado em 7 de maio de 2022, Bela ressaltou que não saberia dizer ainda se a decisão de ficar na Itália é definitiva, mas acreditava que o país seria seu lar nos próximos anos. Entretanto, suas prioridades parecem ter mudado após retornar ao Brasil para ser assessora de Larissa.

Na última segunda-feira (10), Larissa e Domitila protagonizaram mais uma discussão relacionada a assessoria da participante Larissa, que retornou ao jogo após a repescagem.

De acordo com Domitila, Larissa retornou ao jogo "brifada de informações" de sua assessoria, que não gostou nada da acusação feita pela sister. "Não recebi instruções aqui... Vim para ser a Larissa, não trouxe nada diferente. Não guardei nada para mim. Você falar isso é como se eu tivesse uma equipe que me instruiu a vir para o programa e agir de uma forma que eu não sou... Instruir, ninguém me instruiu nada", afirmou.

Larissa declarou que sua equipe é formada pela sua família. "Que assessoria? É minha família", declarou. Em contrapartida, Domitila a perguntou: "Não é a mulher da Itália maravilhosa?"

Após a dinâmica, as duas conversaram novamente e Larissa reafirmou que Bela veio da Itália de graça e por boa vontade para ajudar na assessoria da participante, e que após ser eliminada apenas viu momentos que aconteceram no programa e não recebeu instruções de ninguém.

Bela já havia sido citada indiretamente por Larissa depois que voltou à casa pela dinâmica da repescagem. E também se tornou motivo de piada nas redes sociais por ter passado informações irreais sobre os acontecimentos dentro do confinamento, que fizeram a sister mentir por diversas vezes no BBB 23.

Atualmente, a tal assessora decidiu bloquear seus perfis nas redes sociais para evitar a leitura de críticas que passou a receber por conta do trabalho que vem desempenhando para a imagem de Larissa Santos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko