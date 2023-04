Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta chama a atenção da equipe após erro no 'Encontro'

Patrícia Poeta foi flagrada na noite desta sexta-feira (7) com um semblante triste e cabisbaixo durante um passeio na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela ficou no local por cerca de 30 minutos e chegou a sentar na areia enquanto encarava o mar de maneira reflexiva. Tal cena aconteceu logo após a apresentadora receber várias críticas nas redes sociais pela maneira como trata seu colega de Encontro, Manoel Soares.

Na semana passada, Patrícia interrompeu Manoel quando a dupla falava sobre o Chat GPT --uma ferramente de inteligência artificial que conversa com usuários por meio de textos. "Você fala com o aplicativo e ele responde para você. Obviamente que tudo depende da pergunta que você está fazendo. Esses textos, como a Patrícia falou dos professores…", falava Soares.

Enquanto isso, a jornalista tentava usar a ferramenta e precisou chamar a ajuda da produção. Ela, então, interrompeu a fala do colega e ainda passou frente às câmeras para conversar com Tiago Iorc, que era o convidado do dia. "Só um segundinho, Manoel", pediu Patrícia.

A cena não caiu nada bem entre os espectadores, que já reclamaram da maneira como Patrícia tratava Manoel no Encontro. Dias depois, a titular chegou a fazer piada com o episódio durante a explicação do chat GPT.

"Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui", brincou ela, ao cumprimentar o apresentador no programa da quinta-feira (5). A jornalista prosseguiu: "Programa ao vivo é assim mesmo, às vezes cai o link, cai o ao vivo, o áudio não funciona, a gente passa na frente da câmera errada".

Confira a cena de Patrícia cabisbaixa na praia após ser alvo de críticas no Encontro:

🚨VEJA: Vídeo de Patrícia Poeta desolada em praia na Zona Sul do Rio de Janeiro. (agnews) pic.twitter.com/ZZtplJzy8o — CHOQUEI (@choquei) April 7, 2023









*Texto de Daniele Amorim

