5 medidas urgentes para Patrícia Poeta reverter cancelamento e ranço

Humanize-se

O grande trunfo de Fátima Bernardes em seus dez anos de Encontro foi a proximidade que ela criou com o público de casa. Após uma vida inteira dedicada ao Jornalismo, ela cativou ao aparecer dançando, fazendo embaixadinhas, promovendo trocas generosas com seus colegas de palco, envolvendo-se de verdade com as pautas sensíveis do programa, e se divertindo de verdade com todas as gafes que já protagonizou. Patrícia precisa se envolver mais com a dinâmica da atração e abraçar não somente o formato, mas toda a alma do matinal da Globo, incluindo as pessoas que estão ali para manter o programa na liderança de audiência. Falando em "abraço", Patrícia também peca pela falta de contato físico com os convidados e colaboradores. Isso causa uma péssima impressão para quem está assistindo.