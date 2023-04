Reprodução Caio Copolla e Janaína Paschoal são os novos integrantes da CNN Brasil





A CNN Brasil está focada em incendiar os embates que irão acontecer em sua programação. Por isso, o canal recontratou o comentarista Caio Copolla para a reestreia de O Grande Debate, que o catapultou para o cenário nacional com diversas discussões ao lado de rivais no espectro político, como Gabriela Prioli e Augusto Botelho. Autora do impeachment de Dilma Rouseff (PT), Janaina Paschoal também foi acionada para tornar-se integrante do CNN Arena.







Copolla saiu da CNN Brasil em meados de 2021com o fim do seu contrato . Na época, a emissora alegou que não havia interesse em renovar o vínculo com o youtuber. Assim, o militante pró-Bolsonaro migrou para a Jovem Pan News.

No entanto, diversos veículos de imprensa alegaram que o comentarista acabou demitido da empresa de comunicação no ano passado por conta do seu comportamento de diva ter desagradado os chefes da Jovem Pan.

Ele, então, volta à CNN Brasil ainda em abril com a reformulação de O Grande Debate. Dessa vez, a titular do programa será Luciana Barreto, apresentadora do Visão CNN que acabará extinto na grade.

Autora do impeachment na CNN Brasil

Após terminar seu mandato como deputada estadual por São Paulo, Janaina Paschoal (PRTB) aliará seu trabalho como professora de direito na USP (Universidade de São Paulo) com sua participação no CNN Arena.

Vale lembrar que, apesar do formato não ser tão acalorado com as discussões de O Grande Debate, o título também tem como dinâmica o enfrentamento de convidados de diferentes espectros políticos para debaterem sobre assuntos da política brasileira e mundial.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.