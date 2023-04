Divulgação Ex-participnate do The Masked Singer Brasil, Solange Couto está no elenco de série da Prime Video





Participante da terceira temporada do The Masked Singer Brasil, Solange Couto logo será vista em um novo projeto. A atriz está no elenco de Toda Família Tem, série brasileira produzida pela Amazon Prime Video que começou suas filmagens nesta sexta-feira (31).







O título de comédia é norteada pela história de Pê, um jovem de 19 anos que muda de vida quando sua família precisa voltar a viver com a avó em uma casa no subúrbio do Rio de Janeiro. Solange será a personagem Geni na série.

Mas, enquanto o protagonista precisa lidar com todos os parentes juntos debaixo do mesmo teto, Pê enfrenta seus próprios dilemas e inquietações.

"Estamos felizes em expandir nossa narrativa local com uma comédia familiar leve. Toda Família Tem é uma história feita sob medida para representar a maioria da população brasileira”, disse Malu Miranda, head de Conteúdo Original Brasileiro do Prime Video em nota enviada à imprensa.



Solange Couto comemora novo papel nas redes sociais

Com o começo dos trabalhos na série, a atriz fez questão de publicar um registo dos bastidores de Toda Família Tem.



"E as novidades não param de surgir em minha vida. Estou muito feliz de receber este convite do Prime Video para integrar ao elenco de Toda Família Tem. Vem aí mais uma personagem que eu sei que o público vai amar. A Geni fará vocês rirem muito, estamos em plena gravação e eu já estou ansiosa para vocês conhecerem esta família", comentou a artista.









*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.