Lançado no começo da CNN Brasil, em março de 2020, o Visão CNN será extinto da grade de programação. Sem empolgar a audiência e se tornar refém de derrotas avassaladoras para a Jovem Pan e a Globonews, o programa apresentado por Luciana Barreto acabará ainda em abril. A jornalista, no entanto, terá um novo destino na empresa: ela comandará O Grande Debate.





O Grande Debate, para quem não se lembra, foi um quadro que ganhou ares de telebarraco por conta das falas inflamadas de seus ex-participantes, que promoveram diversas discussões irrelevantes e mais estavam preocupados em gritar e "humilhar" seus oponentes em vez de cumprir com o tema proposto pelo canal.

A informação sobre a ida de Luciana para o programa de debates foi noticiada pela CNN Brasil ainda em março no seu site oficial. O canal, no entanto, omitiu a informação que o Visão não faria mais parte de sua grade de programação. E essa decisão foi decretada há poucos dias.

"No seu terceiro aniversário, a CNN resgata e renova o programa que foi um dos marcos da estreia do canal, em 2020: O Grande Debate. Serão quatro debatedores fixos sob mediação da âncora Luciana Barreto. A estreia do programa renovado será em abril, em horário ainda a ser definido", disse a nota publicada pelo canal de notícias.

"A atração sagrou-se ao dar espaço ao embate direto entre duas personalidades de destaque em suas áreas com opiniões diametralmente opostas, sob mediação de um talento da casa. O Grande Debate tornou conhecidos do grande público nomes de forte poder argumentativo antes restritos a pequenos grupos", conpletou o texto divulgado pela CNN.

Barracos gourmetizados

Mas, na realidade, as discussões de O Grande Debate pouco ajudaram na reflexão dos espectadores que estão em diferentes espectros da política.

Na época em que ainda era um quadro do CNN Novo Dia, o título tornou-se uma versão gourmetizada de barracos televisivos e alguns cortes desses momentos viralizaram nas redes sociais por conta da temperatura acalorada dos embates, como as discussões de Gabriela Prioli e Caio Copolla.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP.