Divulgação/TV Globo Dani Calabresa e Marcius Melhem





Amiga de Dani Calabresa usada na defesa de Marcius Melhem sobre o caso de calúnia que o ex-funcionário da Globo move contra a comediante, Maíra Perazzo foi entrevistada pelo jornal Metrópoles. Nos autos do processo, o roteirista tem dito que Dani não foi assediada, pois lhe apresentou Maíra no mesmo dia em que supostamente relatou ao Compliance da emissora que foi vítima de investidas sexuais em uma festa com o elenco do Zorra. A psicóloga e o ator se beijaram na ocasião. "Como um bom machista, ele adora expor as mensagens das mulheres", criticou a testemunha.





No entanto, Maíra relata a história de maneira diferente. A psicológa revela que não viu Dani sendo assedida por Marcius, mas que realmente acabou sendo empurrada para o humorista porque acreditava que o comediante havia falado à colega de trabalho que ele estava interessado nela.

"Eu não entendi nada, eu achei que ele tinha pedido para ela me puxar para ficar comigo, alguma coisa assim. Eu tinha bebido na festa e não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. A gente se beijou durante uns 10 minutos naquela área reservada. Quando eu voltei para a pista, não tinha muita gente lá. Estava o Luís Miranda, a Dani e talvez o Paulo Mathias Jr. Logo em seguida, fomos embora eu, Dani e Luís. Talvez a gente tenha parado para comer no McDonald's, eu não lembro direito. Faz seis anos", disse ela ao repórter Guilherme Amado.



No dia seguinte ao episódio, Maíra ainda relembra que Dani não a falou sobre o que aconteceu sobre as investidas com Melhem por ainda não ter entedido que tinha sido vítima de um assédio sexual.

Porém, essa conversa aconteceu meses depois quando ela finalmente compreendeu sobre o comportamente predatório de Melhem . Na época, Maíra e o comediante já tinham ficado mais um vez após a psicológa ter viajado para o Rio de Janeiro novamente.

"Nós conversamos, ela disse que tinha se sentido muito culpada de me jogar para ele, porque ela tava tentando se livrar dele. A Dani disse ainda que naquela festa ele não tinha sido apenas insistente, mas que o Marcius tinha sido tarado e que agarrou ela a força ao ponto de ela precisar virar a cabeça. Eu fiquei muito assustada, por isso nunca mais falei com o Marcius, nem em mensagem de Instagram, nem em foto, nada, zero. Depois da festa, acredito que por ele ter se sentido renegado por ela, ele foi ficando cada vez pior e ela foi confidenciando mais as coisas que ele fazia", citou Maíra.



Após o caso vir à tona por conta de uma reportagem na revista Piauí, publicada há dois anos, Melhem afirmou em entrevistas que Dani nunca mencionou a história de Maíra no processo porque sabia que seria um indicativo de inocência de sua parte. Porém, a psicológica afirmou ao jornal Metrópoles que pediu que a amiga não a citasse no julgamento porque temia ser envolvida publicamente.

"Eu não tenho nenhuma relevância para esse processo. Eu só fiquei com ele. Se for assim, a gente teria que chamar todas as mulheres que ficaram com ele no Brasil. Eu também não queria ser exposta, né? A minha amiga me protegeu. Logo que saiu a Piauí eu disse: 'Putz, eu não quero ser exposta em nada disso'. Eu trabalho em um lugar em que eu preciso ser superdiscreta, eu não sou do meio artístico. A gente não tinha falado com nenhum veículo de imprensa. Eu pedi: 'Dani, pelo amor de Deus não fala de mim. Eu não quero ser exposta em lugar nenhum'", acrescentou Maíra Perazzo.

Maíra Perazzo mudou de ideia após exposição de Melhem

A psicóloga, no entanto, disse que decidiu vir a público após as falas do comediante. Depois de ter sido citada pela defesa de Melhem , Maíra contou em juízo que não testemunhou nenhum episódio de assédio na festa do Zorra e o comediante usou tal argumento como vantagem de defesa em entrevistas posteriores.

"Faz dois anos que ele vem falando o meu nome e mentindo. Ele está distorcendo tudo que eu falei na audiência. Ele está tentando me usar como estratégia de defesa, o que não faz nenhum sentido porque nunca aconteceu um beijo em trio. Eu ter ficado com ele, não anula em nada ele ter assediado a Dani. Eu não fui assediada, mas isso não quer dizer que a Dani não foi assediada. Eu não ter visto a Dani ter sido assediada, não quer dizer que ela não foi assediada", declarou.

"Eu não minto em audiência, nem para você e nem para ninguém. Enfim, o que eu vi, eu falei. A audiência foi baseada no processo de calúnia dele contra a Dani. Então, o juiz me perguntou os fatos que saíram na piauí. 'Você viu ele no palco tentando beijar a Dani?'. Sim, eu vi. 'Você viu o Marcius batendo a cabeça na parede?'. Não, eu não vi. 'Você viu a Dani beijando o Marcius?'. Não, eu não vi. Ela me puxou e saiu. Eu só respondi as perguntas que o juiz me perguntou. O que eu vi, eu vi. O que eu não vi, eu não vi. Eu não vou mentir. Ela é minha amiga, mas eu não vou mentir para nada. E eu não preciso mentir, ela não precisa de estratégia, ela está com a verdade. Quem precisa de estratégia é quem tá mentindo, né?", acrescentou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.