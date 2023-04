Marcelo Feller

O advogado chegou no quadro no lugar de Botelho, mas também acabou afastado. Mas, dessa vez, a CNN que optou por tirá-lo do cargo após cinco dias no programa. Neste período, o especialista trocou farpas com Coppola e teceu críticas ao na época presidente Bolsonaro por considera-lo “absolutamente omisso” com o número elevado de mortes causados pela pandemia de Covid-19.